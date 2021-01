L’agente di Zaccagni ha rivelato: “Al termine della stagione lascerà l’Hellas Verona”. Napoli e Milan in pressing

Fra i calciatori che più sono cresciuti nel corso dell’ultimo campionato, spicca il nome di Mattia Zaccagni. La cura Juric lo ha portato finalmente a maturazione e, a 25 anni, è diventato uno dei centrocampisti dal miglior rendimento in Serie A. Una crescita esponenziale quella di Zaccagni, che ha catturato l’interesse di molte squadre e lo ha reso un importante uomo mercato. Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Rai’, l’agente del giocatore, Tullio Tinti ha rivelato: “Credo che nella sessione di giugno cambierà sicuramente squadra, perché l’Hellas Verona non è più nelle condizioni di poterlo tenere”. Inoltre, l’agente di Zaccagni ha aggiunto: “Sono sicuro che troverà spazio in una delle grandi squadre italiane”.

Le parole dell’agente non fanno altro che confermare quanto raccolto da Calciomercato.it nelle scorse settimane. Proseguono i contatti fra il Napoli ed il Verona per l’approdo del centrocampista sotto al Vesuvio la prossima estate. Oltre ai partenopei, però, anche il Milan osserva con attenzione Mattia Zaccagni per la prossima stagione.