In Inghilterra insistono: Manchester City pronto a ripartire all’assalto di Romelu Lukaku. Ecco il commento dell’entourage del bomber dell’Inter

In Inghilterra è da qualche settimana che accostano con forza Lukaku al Manchester City. In questi giorni le notizie si sono fatte sempre più insistenti, con Guardiola dato fermamente intenzionato a mettere le mani sul bomber dell’Inter, l’erede designato di Aguero il cui contratto scade a giugno. Le voci su un possibile addio del belga ai nerazzurri, che di certo non stanno attraversando un periodo felice sul piano economico-societario, è stato comunque smentito in maniera netta dal suo stesso entourage.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, retroscena Juventus su Bastoni | Parla l’agente: “Rinnovo fermo”

Le indiscrezioni di calciomercato provenienti dal Regno Unito, ma anche dalla Spagna sono state bollate come “Fantasy news“. Stando a ‘Express Sport’, Lukaku non ha alcuna intenzione di lasciare Milano e l’Inter, alla quale è legato da un contratto fino al 2024.