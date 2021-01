Alessandro Bastoni è forse il miglior difensore italiano del momento: l’ennesima prestazione di alto livello ha riportato a galla anche la questione rinnovo. E spunta un retroscena con la Juve

Il big match tra Inter e Juventus, oltre ad aver deluso particolarmente nella prestazione dei bianconeri, dall’altra parte ha messo una volta di più in mostra le individualità nerazzurre. Soprattutto quelle italiane, Barella e Bastoni. Il difensore di Conte è ormai una certezza anche a grandi livelli, attualmente è forse il migliore italiano nel suo ruolo. L’ex Atalanta ha il contratto in scadenza nel 2023, da qualche tempo tra gli argomenti c’è anche quello di un suo possibile rinnovo.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Alli può sbloccare il clamoroso ritorno

Calciomercato Inter, rinnovo fermo per Bastoni. E spunta il retroscena Juventus

A parlare a ‘Rai Radio Sport’ è stato Tullio Tinti, agente di Bastoni: “È un predestinato, non ho mai visto nessuno giocare ai suoi livelli alla sua età. Forse Maldini. Sul rinnovo per ora siamo fermi, la situazione economica generale non è florida. Non è il momento di trattare i rinnovi, quindi aspetteremo. Il problema però non sussiste: il calciatore è bravo, può anche aspettare”. E spunta il retroscena legato alla Juventus, che aveva provato anche a strapparlo all’Inter offrendo uno scambio con Merih Demiral.