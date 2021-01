Roma, UFFICIALE: Zaniolo positivo al coronavirus

Roma, Zaniolo positivo al coronavirus: l’annuncio da parte del giocatore giallorosso sui social network

Momento non particolarmente felice per Nicolò Zaniolo. L’attaccante della Roma, che sta recuperando dal grave infortunio al ginocchio e finito nel mirino delle critiche per la sua vita privata, è risultato positivo al tampone per il coronavirus. L’annuncio lo ha dato lui stesso sul suo profilo Instagram.

Il giocatore giallorosso è asintomatico e spiega: “Ho iniziato subito la quarantena. Spero di tornare presto a Trigoria ad allenarmi insieme ai miei compagni”.