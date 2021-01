Roma, Nainggolan sta con Zaniolo: “Messo in mezzo sui social come me”

Roma, nel caso Zaniolo interviene Nainggolan che difende il giovane talento giallorosso: le parole del belga

Negli ultimi giorni, fuori dal campo, hanno tenuto banco le vicende legate a Nicolò Zaniolo e alla sua vita privata, tra la futura paternità con l’ex fidanzata Sara Scaperrotta e il flirt con l’attrice Madalina Ghenea. In soccorso del giovane talento della Roma, interviene qualcuno che di esposizione mediatica e sui social ne sa qualcosa, Radja Nainggolan.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Roma, parla la mamma di Zaniolo: “Ho paura che vogliano rovinargli la carriera”

Il belga, oggi al Cagliari, prende le difese del romanista, con il quale vede dei tratti in comune. “Lo hanno messo in mezzo sui social come è successo a me – spiega in un’intervista al ‘Corriere dello Sport’ – Io all’epoca ho sbagliato certamente, ma chi è che non fa un errore nella vita? Mi rivedo in lui, entrambi siamo attaccati sul web. Ma è facile così. L’unica è ignorare tutto, fregarsene. Non faccio il maestro di vita che da’ consigli, ma deve rispondere solo sul campo. Per il resto deve farsi forza e andare avanti”.