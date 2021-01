Calciomercato Napoli, frenata del Marsiglia per Milik: parla Villas Boas

Calciomercato Napoli, l’affare per portare Milik al Marsiglia subisce un rallentamento: ecco le dichiarazioni di Villas Boas

Il Napoli guarda con attenzione al mercato in uscita, prima di pensare a eventuali colpi in entrata. Si attende per oggi il contratto dal Marsiglia per Milik, come anticipato da Calciomercato.it, ma improvvisamente sembra esserci una frenata da parte dei francesi per il polacco.

Il tecnico del Marsiglia Andrè Villas Boas infatti ha spiegato in conferenza stampa: “E’ una operazione complicata. Non so se si potrà fare nei prossimi giorni o se si arriverà alla fine del mercato. Stiamo comunque seguendo anche altre piste”. Non un dietrofront, ma dichiarazioni che riaprono un discorso che pareva chiuso.