Calciomercato, Torreira in Serie A | Contatti serrati: si chiude

Torreira pronto a tornare in Serie A, previsti contatti serrati con la Fiorentina di Commisso

Diciotto punti in diciotto gare sono pochi per la Fiorentina. Nonostante gli investimenti di Commisso e gli avvicendamenti in panchina, la squadra continua a balbettare. Ieri è arrivato un sonoro 0 a 6 al Maradona contro il Napoli. Così, la società potrebbe velocizzare alcuni colpi in entrata da regalare al traballante Prandelli.

Tra domani e mercoledì, riporta ‘Tuttosport’, sono previsti contatti serrati per il colpo Torreira. Qualora la presidenza decidesse di accantonare per un momento la questione stadio, infatti, Pradè proverebbe a chiudere l’affare. Classe 1996, Torreira è di propietà dell’Arsenal ma gioca in prestito all’Atletico Madrid, dove non ha trovato molto spazio.