Amrabat torna a parlare del suo passaggio alla Fiorentina e svela un retroscena relativo a Napoli e Milan

“La Fiorentina? Non sono pentito, ho scelto i viola io. Il mio istinto mi ha portato a optare per loro, perché è la squadra che per prima mi ha dato l’impressione di volermi più di tutte”. Sofyan Amrabat torna a parlare del suo trasferimento a Firenze. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo dello sport e non solo CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Napoli-Fiorentina, UFFICIALE: ecco l’esito dei tamponi azzurri

Il centrocampista marocchino ne ha parlato in un’intervista al ‘Corriere dello Sport’: “Mi hanno colpito le ambizioni del club e della società. Non ci aspettavamo queste difficoltà, anche perché abbiamo costruito un gruppo fantastico, ma nelle ultime partite abbiamo dimostrato di essere in crescita”. Amrabat ha rivelato come anche altri club lo avessero cercato: “Avevo avuto conversazioni positive con il Napoli e con il Milan. Avevo parlato con Giuntoli e con Maldini e Boban, ma mi sono fidato del mio istinto e ho scelto viola”.