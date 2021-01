Duello incandescente tra Godin e Ibrahimovic durante Cagliari-Milan e dopo il raddoppio dello svedese scintille in campo

Scintille in campo tra due senatori di Cagliari e Milan: atmosfera tesa durante tutto il match tra Diego Godin e Zlatan Ibrahimovic che è sfociata poi in nervosismo dopo il raddoppio dello svedese. I due calciatori non se le sono mandate a dire durante tutto l’arco della partita, poi dopo il gol del raddoppio (convalidato dopo l’intervento del Var), la situazione si è accesa ancora di più. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Ibrahimovic, infatti, dopo che l’arbitro ha convalidato la rete del raddoppio ha rivolto lo sguardo verso lo avversario e gli ha urlato contro di tutto. Uno scontro solo verbale che tra due calciatori di carisma e personalità che vivono però momenti diversi, personali e a livello di squadra.