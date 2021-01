Il Milan perde uno dei suoi big per la prossima partita: ammonito contro il Cagliari, sarà squalificato in vista dell’Atalanta

Non arrivano buone notizie per il Milan dalla sfida con il Cagliari. Se Ibrahimovic ha sbloccato subito il match su calcio di rigore, Pioli perde un calciatore per il prossimo match contro l’Atalanta. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CMIT | Calciomercato Milan, Conti al Parma: ultimi dettagli

Alessio Romagnoli, diffidato, è stato infatti ammonito nel finale di primo tempo: il difensore e capitano rossonero non potrà esserci nel difficile incontro del prossimo turno di campionato.