Il Milan sbanca la ‘Sardegna Arena’ ed è Campione d’inverno, ma Pioli sorride a metà visto che l’emergenza aumenta. Ecco la situazione

Il Milan vince a Cagliari rispondendo all’Inter che ieri sera battendo la Juventus l’aveva raggiunto al primo posto. I rossoneri riallungano a +3 in testa alla classifica sui cugini nerazzurri.

In casa Milan, però, non sono tutte rose e fiori. L’emergenza per Pioli aumenta: sabato prossimo al ‘Meazza’ contro l’Atalanta, infatti, il tecnico dovrà fare a meno anche di Romagnoli e Saelemakers entrambi squalificati – il primo era diffidato ed è stato ammonito, il secondo ha rimediato incredibilmente due gialli e la conseguente espulsione appena nove minuti dopo il suo ingresso in campo – nonché, forse, di Simon Kjaer, uscito all’intervallo perchè alle prese con la lombosciatalgia.