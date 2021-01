NAPOLI-FIORENTINA, PAGELLE E TABELLINO | Napoli “6” bellissimo, Viola ko

Napoli e Fiorentina si affrontano per la giornata 18: Callejon in campo dal primo minuto al Maradona. La sblocca subito Insigne, poi Demme, Lozano e Zielinski: poker Napoli in un primo tempo da antologia. 5-0 ancora di Insigne sul dischetto, chiude Politano

NAPOLI

Ospina 6.5 – Determinante in un paio di interventi dopo il vantaggio di Insigne, in particolare su Biraghi e soprattutto su Ribery

Hysaj 6.5 – Non è facile tenere sulla catena dove lavorano Ribery e Biraghi: qualche volta scappano via, anche perché non c’è grande supporto

Manolas 7 – Rientra a tempo di record dopo l’infortunio e mostra subito una condizione eccellente nelle chiusure (79′ Rrahmani – Prosegue il percorso per ritrovare la giusta fiducia)

Koulibaly 7 – Una sola sbavatura nella prima frazione su Ribery, poi una buona tenuta. Poi, torna Kalidou il grande in un recupero sulla linea sul tiro di Vlahovic

Mario Rui 6.5 – Soffre quando Castrovilli si aggiunge a Callejon. Con la catena rafforzata riesce a contenere bene, limitando le iniziative viola

Demme 7.5 – Uomo tattico del Napoli, diventa l’1 nel 4-1-4-1 in fase di non possesso, fa una densità importante che consente al Napoli di avere una copertura superiore negli spazi. Mette la ciliegina con un gol fantastico

Bakayoko 7 – Si alterna nel ruolo di uomo tattico con l’italo-tedesco, fin dai primi minuti appare una compatibilità superiore rispetto a quella che c’è con Fabian

Lozano 7.5 – Il gol, gli scatti, la doppia cifra stagionale in termini di reti già raggiunta ed un mal di testa regalato ad Igor che il difensore ricorderà per un po’ (62′ Politano 7 – Ingresso brillante, porta avanti qualche buon contropiede, come in occasione del 6-0)

Zielinski 7.5 – Ci mette tantissima qualità, con il quarto gol che è qualcosa davvero alla De Bruyne. Elemento fondamentale nel ruolo di trequartista (73′ Elmas 6 – Contiene e gestisce)

Insigne 8.5 – Giostra l’azione offensiva e la chiude anche nel miglior modo possibile al 5′ con il gol del vantaggio. Una gara pazzesca per qualità e scelte, la doppietta su rigore (79′ Cioffi 6 – La soddisfazione dell’esordio, subito una buona giocata per presentarsi al ‘Maradona’)

Petagna 7.5 – Bravo nell’assist per il gol del vantaggio di Insigne, concede il bis al gol di Demme (73′ Mertens 6 – Ritrova il campo, segnale importante in vista della Supercoppa)

All. Gattuso 7.5 – Si presenta all’appuntamento della Supercoppa con una prestazione pazzesca del suo Napoli, 6-0 alla Fiorentina, una valanga che si abbatte su Prandelli

FIORENTINA

Dragowski 5 – Quattro gol subiti nel primo tempo in quattro tiri. Nessun errore evidente, solo pochissima protezione da parte dei centrali

Igor 4 – Canta a Lozano il noto adagio di Patty Pravo “Tu mi fai girar” per tutte le volte che il messicano gli passa alle spalle. Ed è quello che accade anche con il gol del 3-0 che chiude il match

Milenkovic 4.5 – Petagna gli prende tempo e spazio per i due assist decisivi per indirizzare il match. Una prova insufficiente (85′ Quarta sv)

Pezzella 4.5 – Gara estremamente complessa, prova a guidare la difesa ma tra uscite sporche e coperture altrettanto sporche è stata una di quelle gare dove aspetti il fischio finale

Venuti 5 – Preoccupato più a chiudere su Insigne che a creare superiorità. Operazioni entrambi insufficienti

Amrabat 5.5 – Si batte con una vigoria importante, ma non basta per filtrare le iniziative strabordanti del Napoli (85′ Borja Valero sv)

Castrovilli 5 – Quando sprigiona la sua energia, riesce a creare i presupposti della superiorità numerica e della pericolosità dell’azione viola. Si spegne e procura anche il rigore del 5-0 (73′ Castrovilli sv)

Biraghi 6 – Sfortunatissimo nel trovare la traversa su una conclusione deviata da Demme, un fattore nel primo tempo, con diverse occasioni pericolose. Dopo il poker azzurro, perde linfa la sua iniziativa

Callejon 5 – Emozionato, si vede poco nella prima parte di gara, bravo anche il Napoli a bloccargli i rifornimenti. Poi, sboccia e mette in difficoltà la difesa del Napoli con tocchi di qualità, ma è fuoco fatuo che lascia spazio, poi, alla nostalgia (73′ Pulgar sv)

Ribery 5 – Come Callejon, la sua stella brilla poco, spesso bloccato anche dallo stesso Bakayoko, merito anche suo, però, la fiammata della Fiorentina, che però, resta tale (46′ Kouamé 5 – Passo indietro rispetto alla gara di Coppa, ma entra a risultato compromesso).

Vlahovic 4.5 – Si vede pochissimo, solo con un lob sventato da Koulibaly. Troppo poco.

All. Prandelli 5 – Poco da dire, passo indietro importante. Travolto contro un Napoli troppo superiore. 6-0 pesantissimo

Arbitro Chiffi 5.5 – Primo tempo positivo, la sensazione che sia eccessiva l’ammonizione ad Insigne in occasione della simulazione fischiata al capitano azzurro

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina, Hysaj, Manolas (79′ Rrahmani), Koulibaly, Mario Rui, Demme, Bakayoko, Lozano (62′ Politano), Zielinski (73′ Elmas), Insigne (79′ Cioffi), Petagna (73′ Mertens). A disposizione: Meret, Contini, Ghoulam, Maksimovic, Lobotka, Llorente. All. Gattuso.

FIORENTINA (3-4-2-1): Dragowski, Igor, Milenkovic (85′ Quarta), Pezzella, Venuti, Amrabat (85′ Borja Valero), Castrovilli (73′ Bonaventura), Biraghi, Callejon (73′ Pulgar), Ribery (46′ Kouamé), Vlahovic. A disposizione: Terracciano, Caceres, Barreca, Montiel, Krastev, Eysseric. All. Prandelli.

ARBITRO: Chiffi di Padova

RETI: 5′ e 72′ (rig.) Insigne, 36′ Demme, 38′ Lozano, 45′ Zielinski, 89′ Politano

AMMONITI: Insigne (N)

ESPULSI: