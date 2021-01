Sempre più vicino l’arrivo del croato al Milan: l’accordo è ad un passo, le cifre

Mandzukic-Milan, ci siamo. Sono ore caldissime per l’arrivo dell’attaccante croato che, in questi giorni di trattative, ha già conquistato Pioli per la sua voglia di rimettersi in gioco dopo l’addio alla Juve. La chiusura appare molto vicina e già nelle prossime ore potrebbe arrivare la tanto attesa fumata bianca. Si tratta sulla base di un accordo di sei mesi più opzione da 2/2,5 milioni più bonus a salire, ma non si esclude un’altra formula. Il classe ’86 era stato accostato anche ai bianconeri, ma in questi mesi non ci sono mai stati reali con la Juventus. Anzi, dopo esser stato scaricato il croato aveva un desiderio incredibile di tornare in A per vendicarsi…E ora il Milan gli concede la ghiotta possibilità di una rivincita scudetto.

