Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo dice no a Joao Felix

Calciomercato Juventus, arriva il no a sorpresa di Cristiano Ronaldo ad un obiettivo in attacco per i bianconeri: il motivo

Juventus che si muove sul mercato, come sempre, cercando di contemperare le esigenze nell’immediato e quelle in prospettiva. Così, se i bianconeri sono alla ricerca di un attaccante da affiancare ai nomi attualmente in rosa per aumentare le alternative a gennaio, ragionano anche sul futuro. Numerosi i nomi che si valutano per la prossima stagione. Ma per uno di questi, a sorpresa, arriva parere contrario nientemeno che da Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, il ‘veto’ di Ronaldo a Joao Felix

Parliamo di Joao Felix, il cui nome era emerso già nelle scorse settimane. Si pensava ad un endorsement di CR7 verso il giovane connazionale, che potrebbe rappresentare un’occasione non riuscendo al momento a esprimere tutto il suo potenziale all’Atletico Madrid. E sarebbe proprio questo il motivo, secondo ‘Don Balon’, che avrebbe spinto Ronaldo a ‘sconsigliare’ il suo acquisto alla dirigenza bianconera. Secondo lui, Joao Felix avrebbe bisogno ancora di maturare prima di poter essere considerato un vero top player, sul quale poter investire. E il parere di CR7 viene tenuto in grande considerazione da Agnelli, Paratici e Pirlo.