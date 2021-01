Donyell Malen, che ha come agente Mino Raiola, potrebbe giocare in Germania. Piace a Juventus e Inter ma il Borussia è in pole per l’attaccante

Donyell Malen si è buttato alle spalle l’infortunio che lo aveva tenuto fuori dai campi per l’ultima parte della stagione scorda. L’attaccante olandese è così tornato a fare quello che meglio sa fare, segnare. Il giocatore classe 1999 del Psv Eindhoven è già a quota 15 gol e 6 assist. I suoi numeri non stanno ovviamente passando inosservati e il suo futuro sembra davvero segnato: l’addio all’Eredivisie è praticamente certo, con il Psv intenzionato ad incassare dalla sua cessione la somma più alta della storia. L’obiettivo – come raccontano i media olandesi – è quello di vendere Malen a più di 40 milioni di euro, somma record con la quale il Napoli acquistò Lozano.

Calciomercato Juventus, concorrenza del Borussia per Malen

Sul calciatore – secondo Soccernews.nl – ci sarebbero le big italiane: Inter, Milan e soprattutto Juventus grazie ai buoni rapporti con Mino Raiola. Lo stesso portale sottolinea però che la squadra in pole nella corsa all’attaccante è il Borussia Dortmund, intenzionato a sostituire Sancho con l’olandese. Non si registra, invece, alcun interessamento da parte delle squadre della Premier League.