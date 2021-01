L’Inter vede allontanarsi un possibile obiettivo last minute per l’attacco: due squadre di Serie A ci provano

Per l’Inter rappresenta un possibile affare last minute, l’attaccante cui rivolgersi se nei prossimi giorni non dovessero verificarsi novità in uscita ed entrata. Non una pista concreta ma una eventuale soluzione di emergenza che rischia di sfumare perché Eder inizia a far gola ad altre squadre del massimo di campionato. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Pronto a rientrare dalla Cina, l’italo-brasiliano è un’idea anche per il Benevento dell’ex rossonero Filippo Inzaghi. I sanniti hanno pensato a lui visto la titubanza nerazzurra per la cessione di Pinamonti, altro obiettivo della società di Vigorito. Secondo quanto riporta ‘Sky’, proprio per questo il Benevento ha messo gli occhi anche su Eder: il 34enne, da due anni e mezzo allo Jiangsu Suning, piace anche all’Udinese, altra società alla ricerca di un rinforzo in avanti.