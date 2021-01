Calciomercato Inter, nuova minaccia per Depay | Il colpo può sfumare

Calciomercato Inter, per i nerazzurri arrivano brutte notizie sul fronte Depay: nuova ipotesi di trasferimento per l’olandese

L’Inter osserva il mercato di gennaio alla ricerca di opportunità, cercando uno spiraglio per mettere a segno colpi in entrata già adesso, nonostante la non facile situazione finanziaria. La redazione di Calciomercato.it vi aveva anticipato, nei giorni scorsi, che l’Inter ha messo nel mirino Depay, giungendo al sorpasso su Juventus e Barcellona. Ma le ultime dalla Spagna non fanno sorridere Marotta e Conte.

Secondo ‘Todofichajes’, infatti, il Real Madrid starebbe accelerando per l’attaccante olandese in scadenza di contratto con il Lione. I buoni rapporti con la società francese potrebbero agevolare la riuscita dell’operazione nei prossimi giorni. Se i nerazzurri vogliono mettere a segno il colpo, devono reagire e alla svelta.