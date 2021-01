Un caso di Covid anima il sabato sera della Serie A: possibile spostamento di orario per una gara del massimo campionato

Acque agitate in Serie A: il Covid anima la serata di sabato e preoccupa in vista delle gare della domenica. In particolare è Napoli-Fiorentina ad essere messa sotto osservazione dopo la positività di Fabian Ruiz. Per gli azzurri in serata sono previsti nuovi tamponi con l’esito che si conoscerà nella mattinata di domenica: con il fischio d’inizio che è previsto alle 12.30, non è da escludere uno spostamento di orario con il rinvio della gara di qualche ora. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Lo spiega Carlo Alvino su Twitter dove scrive: “Notte di ansia in casa Napoli in attesa della risposta dei tamponi che il gruppo effettuerà più tardi e dei quali l’esito si conoscerà solo domattina. Non è da escludere uno spostamento di qualche ora della gara con la Fiorentina“.