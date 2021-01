Calciomercato Roma, nella diretta della nostra CMIT TV il collega Fabio Massimo Splendore parla delle ipotesi per la panchina

Pesante sconfitta ieri sera per la Roma che ha aperto le speculazioni sul futuro di Fonseca. Il tecnico portoghese sulla graticola, delle prospettive dei giallorossi abbiamo parlato alla CMIT TV con il collega Fabio Massimo Splendore del ‘Corriere dello Sport’.

Calciomercato Roma, Splendore: “De Rossi darebbe tutto”

“Dei limiti oggettivamente da parte di Fonseca si cominciano a vedere – ha spiegato – Mi concentrerei sulla lettura della partita, sulla prontezza di dire, per esempio ieri, io mi metto a quattro in difesa. Nuovo allenatore? La strategia dei Friedkin per ora è stata conservativa. Il segnale che danno nel momento in cui arriva Pinto sembra quasi un segnale compatto verso l’allenatore. In questa stagione immaginare un cambio di Fonseca è complesso. Preferito tra Sarri, Allegri e Spalletti? Dal punto di vista emozionale mio dico Spalletti, la sua Roma ha giocato un calcio di grandissimo livello. Allegri forse ha quello spessore di storia e vittorie, la capacità di lettura dentro le partite. Con i Friedkin, la Roma è stata se non vicina, quantomeno ‘intorno’ ad Allegri. Mi piacerebbe molto. Se devo fare una scelta di ricostruzione allora vado sull’empatia e dico Daniele De Rossi. Contatti? Contatti certificati no, ma sembra scritto da qualche parte che la storia fra De Rossi e la Roma debba ricominciare. Sarebbe una grandissima scommessa. Devi augurarti che vada bene, ma Daniele questa roba se la giocherebbe con più di tutto se stesso”.