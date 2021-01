Derby a senso unico per la Lazio e Roma in grande difficoltà: Fonseca nel mirino delle critiche, anche Caressa se la prende con il tecnico

Una Roma irriconoscibile: nel derby la Lazio affonda la squadra giallorossa con un punteggio che non lascia appello ai giallorossi. Mai in partita la squadra di Fonseca che ‘regala’ i primi due gol alla Lazio e poi è incapace di reagire: praticamente mai pericolosa in avanti e sempre in affanno quando si tratta di difendere, la Roma esce con le ossa rotte dalla stracittadina. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Nel mirino c’è anche Paulo Fonseca, giudicato colpevole per alcune sue scelte di formazione e anche per i cambi in corso. Il portoghese si è molto arrabbiato con i suoi giocatori per la mancata reazione dei suoi uomini dopo essere andati sotto. L’allenatore capitolino però non è giustificato da Fabio Caressa che in telecronaca risponde così all’arrabbiatura di Fonseca: “Tutto vero – in relazione alla scarsa reazione dei calciatori giallorossi – però l’ha messa in campo lui”.

Un giudizio condiviso anche dai tifosi che sui social si sono scagliati contro l’allenatore: da Fonseca out a “esoneratelo”, il ritornello della serata è chiaro.