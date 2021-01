Lazio e Roma si avvicinano al derby della capitale con alcuni dubbi di formazione: in casa Roma ansia alle stelle in queste ore per le condizioni del centrale

Mancano ormai pochissime ore a Lazio-Roma, il derby della capitale che potrà segnare uno spartiacque importante per entrambe. Soprattutto per i biancocelesti, che in caso di risultato negativo sarebbero sempre più lontani dalla zona Champions League. I due allenatori sono alle prese con qualche dubbio di formazione e Fonseca in queste ore ha dovuto fare i conti con l’ansia per la possibile assenza di Smalling.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Roma, da Bernard a Otavio: le ultime sull’attacco

Lazio-Roma, i convocati di Fonseca: c’è Smalling

Ieri in tarda serata l’inglese ha effettuato dei controlli per un fastidio alla caviglia che poi si è esteso anche al ginocchio, ma la visita non ha evidenzaito problemi particolarmente gravi. Smalling ha effettuato un provino e alla fine si è deciso di convocarlo: l’ex United, infatti, fa parte della lista di giocatori a disposizione della Roma per il derby di stasera con la Lazio. Per il resto ancora fuori Mirante, torna anche Pedro e c’è Spinazzola che era già rientrato con l’Inter.