Antonio Cassano rimette nel mirino Antonio Conte, questa volta per il ‘caso’ Eriksen. Parole forti quelle dell’ex attaccante di Roma, Real, Milan e Inter

Cassano torna ad attaccare Antonio Conte, stavolta per il ‘caso’ Eriksen. Prima, però, l’affondo su Marotta: “E stato lui a prendere il danese, quindi si assuma la responsabilità del fallimento“, le parole dell’ex attaccante nerazzurro alla ‘Bobo Tv'”.

Ecco poi l’attacco al tecnico interista, reo di non essere riuscito a valorizzare un calciatore del calibro dell’ex Tottenham: “Ci sono determinati allenatori che se ne approfittano dei bravi ragazzi, non so cosa sarebbe accaduto se fosse capitato a me essere messo dentro sempre alla fine delle partite. Eriksen è un grande professionista e una persona seria. Se ha sbagliato l’Inter a comprarlo? Da Guardiola a Zidane, chiunque avrebbe voluto Eriksen: sicuri che Conte sia un grande allenatore? Faccio un’osservazione: non è che lui stia cercando il modo di avere un’ulteriore freccia al suo arco per sparare addosso al danese? Potrebbe dire che Eriksen nell’Inter non gioca mai bene, in nessuna posizione…”, ha concluso Cassano.