Inter-Juventus, tamponi per Alex Sandro e Cuadrado: Pirlo spera

Inter-Juventus, domenica il big match: Pirlo con tante assenze ma spera in qualche recupero last minute, le ultime

Il big match di San Siro, domenica sera, tra Inter e Juventus, dirà moltissimo sulla corsa scudetto. Nerazzurri e bianconeri a confronto in una sfida chiave per alimentare la rincorsa al Milan in fuga solitaria. E’ il momento delle scelte per i due tecnici, Conte e Pirlo, che dovranno schierare la miglior formazione possibile.

Qualche problema soprattutto per l’allenatore bianconero, con diversi indisponibili. Sicuramente fuori causa de Ligt per il coronavirus e Dybala per l’infortunio al ginocchio. Da valutare le condizioni di Chiesa e McKennie, usciti malconci a propria volta dalla gara col Sassuolo. Pirlo spera di ricevere buone notizie da Alex Sandro e Cuadrado, entrambi fuori per il coronavirus. I tamponi verranno effettuati oggi, per chiarire se i due potranno aggregarsi al gruppo squadra oppure no.