Calciomercato Inter, il club alla ricerca di acquirenti: l’intenzione è non vendere la maggioranza, altri due fondi oltre a Bc Partners

L’Inter ragiona sul suo futuro, dopo un CDA nella giornata di ieri che ha sancito una situazione finanziaria peggiore del previsto. Nessun problema particolare sulla situazione degli stipendi con i giocatori, come già emerso ieri, ma la trattativa per la cessione di quote del club va avanti. Il passivo della prossima stagione supererà i 102 milioni del precedente bilancio, possibili anche cessioni dolorose di giocatori importanti.

Per questo, il gruppo Suning cerca partners. La cessione nelle intenzioni, stando alla ‘Gazzetta dello Sport’, rimarrebbe una questione di quote di minoranza. La famiglia Zhang vorrebbe mantenere il controllo del club, ma si vedrà. Il ‘Financial Times’ ha riportato l’interesse di altri due fondi oltre a Bc Partners: ossia, Eqt e Arctos Sports. Secondo la ‘Reuters’, l’Inter ragiona su una cessione del 40% delle quote, da riacquistare al termine della crisi.