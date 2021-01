USA, Trump è sotto impeachment per la seconda volta

La Camera ha approvato la mozione di impeachment per Donald Trump, con l’accusa di aver istigato l’attacco al Congresso

Ora è tutto vero: Donald Trump dovrà sottoporsi al processo in Senato per la seconda volta. La Camera dei deputati degli Stati Uniti, nella giornata di oggi, ha approvato l’istituzione del processo per impeachment nei confronti del presidente uscente per aver istigato l’attacco al Congresso. La mozione è stata accolta con il voto favorevole di 232 deputati, fra cui anche dieci repubblicani, mentre i contrari sono stati 197. Per la prima volta nella storia degli USA, quindi, un presidente sarà messo sotto impeachment per due volte.