Napoli, UFFICIALE: Osimhen ancora positivo al Covid

Napoli, il club azzurro ha ufficializzato l’esito del tampone di Victor Osimhen: l’attaccante ancora positivo al Covid

E’ ancora positivo il tampone naso-faringeo effettuato questa mattina in casa Napoli. Victor Osimhen resta dunque positivo in casa azzurra. Una brutta notizia per il club partenopeo, con Gattuso che non avrà a disposizione l’attaccante nigeriano. Si allontana dunque la possibilità di vederlo in Supercoppa contro la Juventus.

