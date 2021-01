Alla vigilia del derby Lazio-Roma, il tecnico dei giallorosso Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa: le dichiarazioni dell’allenatore

Alla vigilia di Lazio-Roma conferenza per il tecnico dei giallorossi Paulo Fonseca che è partito dalla conferenza di presentazione di Tiago Pinto: “Ha parlato di progetto a medio-lungo termine ma anche di ambizione. E’ fondamentale avere ambizioni in ogni mometo: noi stiamo lavorando per essere una squadra ambiziosa sempre”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Si entra poi in clima derby: “Mai vinto? Non l’ho neanche perso in realtà: sappiamo che è una gara importante, ma alla fine ci sono tre punti in palio. Vogliamo vincere per quei tre punti”.

Sulla formazione l’allenatore portoghese non si sbilancia anche se dice che non ha dubbi: “Nel derby dello scorso anno abbiamo giocato 4-2-3-1, ora adottiamo un altro modulo. Pedro? Sarà convocato”.

Infine, sul calo con l’Inter: “Non è un problema di condizione fisica. E’ un problema tattico e alcune volte di testa con la squadra che in alcune circostanze non ha reagito bene”.