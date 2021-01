Juventus-Genoa, Pirlo insoddisfatto: “Ci è mancata concentrazione”

Al termine della partita di Coppa Italia contro il Genoa, Pirlo ha parlato del momento della Juventus: “Dobbiamo gestire meglio le partite”

I bianconeri sono riusciti a passare il turno di Coppa Italia, ma per superare il Genoa sono serviti i supplementari. Al termine della gara, decisa dalle reti di Kulusevski, Morata e Rafia nel finale, Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni della ‘RAI’. Il tecnico bresciano ha analizzato il momento della Juventus, anche in vista della sfida contro l’Inter di domenica sera. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

GENOA – “Ci siamo complicati la vita da soli, avevamo iniziato molto bene nel primo tempo e potevamo chiuderla segnando di più, poi abbiamo avuto una disattenzione sul primo gol e da lì è nata una partita un po’ più faticosa. Però in campo c’erano anche tanti ragazzi che erano alla prima esperienza, quindi qualche disattenzione ci può stare. E’ stato un peccato perchè avevamo la partita in mano e potevamo gestire meglio le forze”.

COPPA ITALIA – “La Coppa Italia era un nostro obiettivo ed è stato importante vincere e passsare il turno, ora dobbiamo recuperare le forze in vista di domenica sera”

CALI DI TENSIONE – “Ci è mancata un po’ di concentrazione, soprattutto nella gestione della gara. Tante volte eravamo in vantaggio, ci siamo fatti raggiungere, poi le partite diventano difficili. Una gestione di certi momenti ci hanno portato a fare dei passi falsi. Su questo lavorando, stiamo migliorando e andiamo avanti su questo percorso”.