Intervenuto a ‘Tutti Convocati’, il giornalista del Corriere dello Sport Andrea Ramazzotti ha analizzato la vicenda societaria dell’Inter. Suning sta trattando per l’ingresso nel club di BC Partners: “In un momento economico difficile come questo, è complicato dire come finirà. E’ entrato in ballo un fondo come BC Partners: la storia spiega che non si entra per delle minoranze. La vicenda si presta a finali che lo scorso anno erano inimmaginabili”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Intanto la società, secondo Ramazzotti, “pagherà gli stipendi perché ci sono dirigenti competente che lavorano ad una rateizzazione: la situazione però è complessa”.

Intanto si avvicina la sfida con la Juventus: “Vediamo se Pirlo farà giocare Chiellini o userà altre soluzioni: può schierarsi con Danilo-Demiral-Bonucci oppure puntare sull’esperienza di Chiellini per arginare Lukaku e non è facile”.