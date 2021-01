Inter, infortunio Sensi: le ultime sul centrocampista

Stefano Sensi si è sottoposto ad accertamenti dopo il problema al polpaccio, accusato nel riscaldamento di Fiorentina-Inter

Non decolla la stagione di Setefano Sensi. Ieri contro la Fiorentina sarebbe dovuto scendere in campo dal primo minuto ma durante il riscaldamento si è fermato per un problema ad un polpaccio.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

Oggi l’ex Sassuolo – come informa l’Inter – si è sottoposto ad accertamenti, che non hanno evidenziato lesioni o particolari problemi al polpaccio. Conte e lo staff medico valuteranno giorno dopo giorno, nei prossimi allenamenti ad Appiano, le condizioni del giocatore per capire se potrà essere regolarmente a disposizione contro la Juventus, domenica sera a San Siro.