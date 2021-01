Fenerbahce, grave infortunio per Perotti: l'annuncio

Fenerbahce, tegola per il club turco: infortunio molto serio per l’ex Roma Diego Perotti, ecco le sue condizioni

Non fortunata l’avventura di Diego Perotti in Turchia con la maglia del Fenerbahce. L’argentino, ex giocatore della Roma, ha riportato un grave infortunio, che di fatto mette fine alla sua stagione agonistica.

L’annuncio, al portale turco ‘Haber3’, è stato dato dal ds dei turchi, Emre Belozoglu, che ha spiegato: “Perotti ha riportato la rottura quasi totale del legamento del ginocchio. Lo stop durerà dai 5 agli 8 mesi in caso di intervento chirurgico, dovremo incontrare il suo entourage e decidere il da farsi. Decideremo entro una settimana, grazie al contratto siglato con lui non avremo oneri finanziari. Penso che troveremo una soluzione. Ci ha mostrato un grande livello di gioco quando ha potuto scendere in campo (3 gol in 4 presenze, ndr), peccato abbia potuto farlo davvero poco”.