Negli ottavi di finale della coppa Italia sorpresa Sassuolo: la squadra di De Zerbi perde in casa contro la Spal

Sorpresa negli ottavi di finale di coppa Italia: il Sassuolo di De Zerbi perde in casa contro la Spal, compagine di Serie B, ed abbandona la competizione. Il match si decide tutto nel secondo tempo quando l’espulsione di Djuricic spiana la strada alla squadra di Marino che prima con Missiroli poi con Dickmann mette ko i padroni di casa. Per la Spal prosegue quindi in cammino in coppa Italia: ai quarti di finale sfida alla Juventus che ieri ha avuto la meglio sul Genoa ai tempi supplementari.

SASSUOLO-SPAL 0-2: 49′ Missiroli (SP), 58′ Dickmann (SP)