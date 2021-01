Calciomercato, Pato rivela: "Sogno di tornare al Milan e in Italia"

Il Milan sta volando in Serie A a suon di ottime prestazioni, con un occhio al calciomercato. Un ex rossonero è stato accostato a diversi club italiani: lui esprime in maniera chiara la sua volontà

Il passato di Alexandre Pato è stato al Milan, a suon di qualità e gol, ma anche con tanti infortuni che hanno limitato fortemente la sua carriera. Il brasiliano ha parlato ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, sottolineando la sua voglia di trovare un nuovo club e preferendo la pista italiana alle altre. Ecco le sue dichiarazioni: “Sento dire che in Italia potrebbero esserci club interessati a me. A 31 anni non cerco opportunità per il conto in banca, ma un progetto che mi piaccia, altrimenti sarei rimasto in Cina fosse stato per i soldi”.

Poi il messaggio chiaro e tondo all’Italia: “Sto bene fisicamente e la mia testa è diversa rispetto a quando mi avevate conosciuto. Vedo l’Europa nel mio futuro e in particolare l’Italia. So quello che posso dare e ho la volontà di farlo”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Maldini pronto al triplo colpo | Sorpasso in difesa

Calciomercato, l’ex Milan Pato pronto a tornare in Italia: elogi ai rossoneri

Nel corso dell’intervista, l’attaccante non fa mancare elogi ai rossoneri: “Ho nostalgia dei tempi al Milan. Sarebbe un sogno poter tornare al Milan che è nel mio cuore. Come vice-Ibra? Direi di sì, non ci sarebbero problemi. Ma solo perché in un paio di partite convincerei il mister (ride, ndr.).

Poi un pensiero su Zlatan e Theo Hernandez: “Ibrahimovic è fondamentale per la crescita del club. Può fare molto bene anche per un’altra stagione. Se lui può fare cose del genere a 39 anni, io posso a 31, basta la volontà. Impazzisco anche per Theo Hernandez. E’ una via di mezzo tra Serginho e Cafu”.