L’Eintracht Francoforte ufficializza il ritorno di Luka Jovic dal Real Madrid: i dettagli del trasferimento dell’attaccante

Affare fatto: come anticipato da Calciomercato.it Luka Jovic torna all’Eintracht Francoforte. L’attaccante serbo lascia il Real Madrid e torna in prestito in Germania nella squadra dove ha dato il meglio di sé. Trasferimento a titolo temporaneo fino al termine della stagione, come ufficializzato dal club tedesco: dopo 32 presenze e due gol complessivi con i blancos, il 23enne fa ritorno a Francoforte. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, 43 milioni sul tavolo: assalto tedesco al difensore!

Proprio con l’Eintracht Jovic ha dato il meglio di sé diventando un attaccante molto contso (il Real lo ha pagato 60 milioni): 36 gol in 75 partite il ruolino di marcia con la società di tedesca che spera possa ripetere nuovamente l’exploit 2017/2019. Niente da fare quindi per il Milan che pure aveva cercato di portare in Italia Jovic dopo averlo già cercato prima del trasferimento al Real.