Calciomercato Inter, non solo Benevento | Anche l'Udinese su Pinamonti

L’Inter continua a lavorare sul mercato in uscita, dove si accende la corsa a Pinamonti: oltre al Benevento c’è anche l’Udinese

Il mercato in entrata dei nerazzurri è totalmente dipendente da quello in uscita: se non partirà nessun giocatore, non arriveranno rinforzi per Antonio Conte. Uno dei profili più indicati per lasciare Milano nelle prossime settimane continua ad essere Andrea Pinamonti, che non è riuscito a trovare spazio nell’attacco dell’Inter. Sull’ex Genoa, come rivelato da ‘Tuttosport’, si sarebbe inserito anche l’Udinese.

Un valzer di attaccanti che toccherebbe tre città: Udine, Milano e Benevento. I Sanniti – come rivelato dal ds Foggia – sono ancora interessati a Pinamonti, ma potrebbero anche virare su Lasagna. In caso di partenza dell’attaccante classe ’92, poi, sarebbero i Friulani a provare a mettere le mani sul bomber in uscita dall’Inter.