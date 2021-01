Accostato anche all’Inter, Jesse Lingard è pronto per lasciare il Manchester United ma non per la Serie A: la destinazione

Non sarà l’Inter la squadra dalla quale ripartirà Jesse Lingard: l’esterno del Manchester United sta trovando poco spazio con il club primo in Premier League e in questa finestra di mercato cerca una squadra per rilanciarsi. A 28 anni e con il contratto in scadenza nel 2022, la sua esperienza ai ‘Red Devils’ pare al capolinea. Per lui si era parlato anche di un’idea Inter, ma il suo futuro non sarà in Italia. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Come riferisce ‘Sky Sports’ sull’inglese è forte l’interesse del Nizza. Il club transalpino si sta muovendo per chiudere l’operazione e definire il trasferimento di Lingard in Ligue 1. Il Nizza è attualmente 13esimo in classifica con un buon margine di sicurezza (7 punti) dalla zona retrocessione ma cerca rinforzi per migliorare la squadra. L’inglese può essere il nome giusto.