Comunicato ufficiale in ottica calciomercato Fiorentina. Il club di Commisso ha rinnovato il contratto del portiere Terracciano

Protagonista di una buona prestazione ieri in Coppa Italia contro l’Inter, il 30enne portiere Pietro Terracciano si è guadagnato la conferma alla Fiorentina. Proprio oggi, infatti, il club viola ha reso noto di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto che era in scadenza a giugno per altre due stagioni. Ecco il comunicato ufficiale: “La Fiorentina comunica che il calciatore Pietro Terracciano ha rinnovato, fino al 30 giugno 2023, il contratto che lo lega al club viola”.