Le parole in conferenza stampa di Davide Ballardini dopo Juventus-Genoa: il tecnico rossoblu si è soffermato sul futuro di Scamacca

Il Genoa cede solo ai supplementari alla Juventus, decisivo il gol del baby Rafia per la squadra di Pirlo. Czyborra e Melegoni avevano rimontato il doppio vantaggio dei bianconeri, con la squadra di Davide Ballardini eliminata poi all’extra-time dalla Coppa Italia. L’allenatore rossoblu, in conferenza stampa, si è soffermato anche sull’uomo mercato Scamacca, nel mirino anche della Juve.

Ballardini ha risposto così alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it sul futuro del giovane attaccante, in prestito al Genoa via Sassuolo: “Ce lo teniamo stretto, sono contento delle sue prestazioni e di quello che sta facendo con il Genoa. Penso solamente ad averlo tutti i giorni a disposizione e a migliorarlo nel suo percorso di crescita. In questo momento non penso davvero ad altro che a questo”, le parole del mister dei Grifoni dopo il match dell’Allianz Stadium in Coppa Italia.