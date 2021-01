Berlusconi in ospedale a Monaco | Zangrillo: “Problema cardiaco”

Silvio Berlusconi si trova ricoverato all’Ospedale Cardiotoracico di Monaco per un problema cardiaco aritmologico

Silvio Berlusconi è ricoverato all’Ospedale Cardiotoracico di Monaco per accertamenti. Il leader di Forza Italia si trovava a Valbonne, località vicino a Nizza, prima del ricovero. A fare il punto della situazione sulle condizioni dell’ex presidente del Milan è stato Alberto Zangrillo, suo medico di fiducia, che ha deciso per il ricovero, come spiega all’Ansa – per “un problema cardiaco aritmologico”.

“Lunedì – prosegue il professore – mi sono recato d’urgenza dove risiede temporaneamente il presidente per un aggravamento. Ho imposto il ricovero ospedaliero a Monaco perché non ho ritenuto prudente affrontare il trasporto in Italia”.