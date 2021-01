Ritorno negli stadi, parla Ricciardi | "Possibile, ma serve lockdown"

Arrivano le parole di Walter Ricciardi riguardo il ritorno del pubblico negli stadi in Seie A e il parere di De Laurentiis

Walter Ricciardi, consulente del Ministro della Salute Speranza, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Punto Nuovo Show‘, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo. Ricciardi si è soffermato soprattutto sul ritorno negli stadi, come auspicato dal presidente del Napoli De Laurentiis. Di seguito, le sue parole: “Siamo ancora in guerra contro il virus, preoccupa la variante inglese che ha fatto danni in Gran Bretagna e in Irlanda. Nel caso dovesse diffondersi, sarebbe difficile da affrontare”.

Pubblico negli stadi in Serie A: parla Walter Ricciardi

Ricciardi si è poi soffermato sulle intenzioni di Aurelio De Laurentiis: “Il ritorno negli stadi in Primavera è possibile, ma molto difficile per ora. Per vivere un’estate migliore, dovremmo prendere misure energiche adesso come un nuovo lockdown”. Prosegue poi il consulente del Ministro Speranza: “Il lockdown ha dato ottimi risultati nelle zone rosse, come per esempio la Campania. E’ l’unica soluzione possibile, ma tarda ad arrivare. In questa fase dobbiamo stare attenti, ma se lo scenario dovesse essere quello della scorsa estate, si potrebbe anche tornare allo stadio in Primavera. Altrimenti sarà un susseguirsi di ondate”. Chiusura sul vaccino: “Protegge la singola persona, ma non sappiamo ancora se fermano la trasmissione”.