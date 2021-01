Il Governo Conte approva il Recovery Plan | Tutti i dettagli e le cifre

Il Recovery Plan ha infiammato la battaglia politica negli ultimi giorni tra la maggioranza. Ora il Governo ha approvato il testo: di seguito tutti i dettagli

Sono stati giorni frenetici sul piano politico per quanto riguarda il Recovery Plan. Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri sera il testo, composto da 160 pagine. Il Governo guidato da Giuseppe Conte ha cercato di massimizzare gli sforzi sugli investimenti pubblici, a cui è stata destinata una quota che supera il 70%. Gli incentivi per i privati sono, invece, al 21%. In totale il Recovery Plan vale 222,9 miliardi.

Il Governo ha deciso per il Recovery Plan: ecco come sarà divisa la cifra

La ripartizione della cifra ha scatenato grandi discussioni politiche e polemiche nel merito e sui tempi. Per digitalizzazione e cultura alla fine si è deciso di stanziare 46,18 miliardi. Per la rivoluzione verde 68,9 miliardi, mentre per le infrastrutture sono 31,98 miliardi i fondi destinati. Per l’istruzione si parla di 28,49 miliardi, per l’inclusione e la coesione 27,62, mentre per la salute, in evidenza nella lotta al Covid-19, ‘solo’ 19,72 miliardi. Gran parte del budget è stato, dunque, destinato alla rivoluzione green e all’ammodernamento tecnologico e delle infrastrutture.