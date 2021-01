Coronavirus, il Ministro della Salute Roberto Speranza agli enti locali: “Senza le misure adottate nelle festività natalizie, oggi l’Italia avrebbe avuto altri numeri”

“Nella bozza del nuovo DPCM non c’è il weekend arancione”. Così il Ministro della Salute nel corso degli incontri con gli Enti locali. Per i bar “ipotizziamo il divieto di asporto dopo le 18”, avrebbe aggiunto Roberto Speranza, mentre rimane viva “l’ipotesi di una zona bianca, con soglie molto basse, per dare un segnale che il Paese sta facendo un lavoro che gli consentirà di entrare in una fase diversa a medio termine”.

Il Ministro ha sottolineato che “senza le misure adottate nelle festività natalizie, oggi l’Italia avrebbe avuto altri numeri” in merito alla pandemia Covid-19.