Comunicato ufficiale su Juventus-Napoli di Supercoppa, gli azzurri rispondono alle polemiche

La Supercoppa italiana si giocherà regolarmente mercoledì 20 gennaio. A confermarlo, stamane, è stato lo stesso Napoli attraverso un comunicato ufficiale. La società di De Laurentiis ha dunque risposto alle recenti polemiche: “La SSCN parteciperà alla Supercoppa contro la Juventus in programma a Reggio Emilia mercoledì 20 gennaio. Risponde al vero il fatto che il Presidente Aurelio De Laurentiis aveva richiesto uno spostamento della partita a fine campionato, o in una data eventualmente disponibile in primavera, per una serie di motivi di grande ragionevolezza. Ma si è sempre trattato di una proposta. Se la partita si fosse disputata in primavera, ci sarebbe stata la speranza di aprire, anche parzialmente, al pubblico”.

Juventus-Napoli, comunicato ufficiale sulla Supercoppa italiana

Il comunicato dei campani ha inoltre aggiunto dettagli sulla proposta fatta in Lega: “Inoltre, la proposta di De Laurentiis era rivolta a cercare maggiori fondi, dalle autorità regionali, statali e da sponsor diversi, per raccogliere una cifra importante da devolvere alla ricerca contro il Covid 19. La SSCN prende atto che questa richiesta non sia stata accettata e sarà presente mercoledì a Reggio Emilia per contendere la Supercoppa alla Juventus”.