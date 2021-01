Veto di Antonio Conte e l’operazione non è andata in porto, almeno per ora. Ecco le ultime indiscrezioni di calciomercato Inter

Conte ha detto no, almeno per ora, alla cessione di un calciatore non certo al centro dei suoi piani. Parliamo di Andrea Pinamonti, che fino a questo punto della stagione ha collezionato la miseria di tre presenze, quarantacinque minuti in tutto. Oltre alla poca, anzi scarsa fiducia nei suoi confronti ci si è messo di mezzo pure l’infortunio alla caviglia, che ormai lo tiene lontano dal campo dallo scorso novembre.

Calciomercato Inter, Pinamonti-Benevento: ‘veto’ di Conte e l’affare (per ora) salta

Della scuderia di Mino Raiola, il classe ’99 è però molto ambito sul mercato, con il Benevento in prima fila da diverse settimane. In realtà, stando alle indiscrezioni de ‘Il Mattino’, il club sannito è stato a un passo dal suo acquisto. Per il quotidiano campano il Ds Foggia aveva praticamente chiuso l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, dopo naturalmente che aveva trovato un accordo col calciatore, richiesto a gran voce di Pippo Inzaghi. Sul più bello, forse a un passo proprio dalla fumata bianca sarebbe però arrivato il veto di Conte, il quale teme di rimanere con soli tre attaccanti a disposizione, in sostanza che la società non gli prenda poi un sostituto. L’affare Pinamonti-Benevento resta comunque in piedi, con l’ex Eder possibile sostituto visto che l’italo-brasiliano è già a libro paga di Suning.