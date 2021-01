Milan-Torino, Vagnati: “Belotti non si muove. Meite, valuteremo”

Operazioni in uscita del Torino nel calciomercato invernale commentate da Vagnati, anche in chiave affari con il Milan

Il direttore dell’area tecnica del Torino Davide Vagnati ha parlato ai microfoni di ‘Rai 1’ del calciomercato in uscita dei granata. A pochi minuti dalla sfida con il Milan, valevole per gli Ottavi di Coppa Italia, Vagnati ha parlato proprio degli affari con i rossoneri: “Stiamo parlando di Meite con i rossoneri: sul ragazzo ci sono anche altre squadre dunque valuteremo nelle prossime ore. Belotti non si muoverà assolutamente, rimarrà insieme a noi”.

Se per Belotti, quindi, il futuro sarà ancora al Torino, soprattutto a fronte della situazione di classifica non facile dei granata, per Meite la corsa è a due: oltre al Milan c’è anche l’Hellas Verona, che potrebbe offrire al centrocampista un minutaggio più alto rispetto ai rossoneri. Di rimando, però, il Milan potrebbe dare a Meite un palcoscenico internazionale.