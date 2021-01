Il Napoli fa i conti con l’interesse del Liverpool per Nikola Maksimovic, ma l’affare si presenta complicato per un aspetto

Jurgen Kloop pensa ad un calciatore del Napoli. Secondo quanto riferisce il ‘Daily Mail’ c’è anche Nikola Maksimovic tra i calciatori che il manager del Liverpool ha inserito nella lista degli obiettivi in caso di intervento in difesa. La retroguardia dei ‘Reds’ è in piena emergenza ed allora non è da escludere un acquisto nella finestra di mercato invernale. Con van Dijk e Joe Gomez in infermeria, Klopp valuta la possibilità di intervenire e analizza i possibili acquisti senza grosso esborso economico. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Tra questi secondo il tabloid inglese ci sarebbe anche Maksimovic che è in scadenza di contratto nel 2022 con il Napoli. Un possibile affare complicato però dall’infortunio di Manolas che va ad aggiungersi a quello di Koulibaly: il greco salterà alcune settimane, mentre il senegalese è sulla via del ritorno. Con queste condizioni difficilmente Gattuso darà il via libera alla cessione dell’ex Torino.