Calciomercato Napoli, Ghoulam o Lobotka via prima di acquistare

Calciomercato Napoli, le mosse di Giuntoli: senza almeno una uscita ‘pesante’ niente acquisti in entrata, le ultime

Il Napoli prosegue nella sua corsa ad un piazzamento Champions cercando di venire fuori da un momento complicato sul campo. Azzurri che devono riscattare prestazioni altalenanti e risolvere problematiche tattiche. Con almeno una urgenza, sul mercato in entrata, che riguarderebbe il terzino sinistro.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Napoli, il retroscena: De Laurentiis voleva il rinvio della Supercoppa!

Restano in ballo i nomi di Junior Firpo ed Emerson Palmieri, ma, secondo il ‘Corriere dello Sport’, senza cessioni i partenopei non procederanno. Non basteranno gli addii di Malcuit, che può andare al Parma, né quello eventuale di Llorente. La situazione potrebbe sbloccarsi solo se partisse almeno uno tra Ghoulam e Lobotka, per sgravare il monte ingaggi da stipendi pesanti. Per l’algerino al momento non si muove nulla, il centrocampista slovacco diversamente ha qualche proposta, a cominciare dal Torino.