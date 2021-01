Calciomercato Inter e Juventus | Gomez ha deciso

Il futuro del Papu Gomez continua a tenere banco in sede di calciomercato, Inter, Juventus e Milan vigilano, ma la situazione è intricata

L’Atalanta e Alejandro Gomez continuano la loro vita da separati in casa, in attesa di nuovi vertici che siano in grado di definire meglio gli scenari di calciomercato. Nel mirino di Inter, Milan e Roma, il fantasista argentino nei giorni scorsi è stato accostato anche alla Juventus, ipotesi che la nostra redazione ha analizzato nelle ultime ore. Nonostante una carta d’identità che recita 33 anni il 15 febbraio, l’ex Catania fa ovviamente gola a diverse squadre, ma il problema principale resta la posizione degli orobici, che chiedono un indennizzo di circa 10 milioni di euro per lasciarlo partire a gennaio.

Calciomercato, Gomez aspetta una big: doppio rifiuto

Una cifra che nessuna big italiana è disposta a versare. Discorso diverso, invece, per Fiorentina e Torino che, secondo il ‘Corriere della Sera’, sarebbero anche pronte a considerare un esborso simile. Dopo quello al club gigliato (rifiutati 2 anni e mezzo di contratto con ingaggio alla Ribery), però, nelle ultime ore el Papu avrebbe rifilato il due di picche anche ai granata. La sua scelta è chiara: rimanere vicino a Bergamo e, soprattutto, in un club con ambizioni europee.