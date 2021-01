Fiorentina a caccia di un attaccante, i viola starebbero monitorando Traore dell’Ajax: operazione da almeno 15 milioni di euro

Potrebbe arrivare dall’Olanda il nuovo attaccante della Fiorentina. Il club viola è a caccia di rinforzi per il reparto offensivo e avrebbe messo gli occhi sul giovane Lassina Traore. Classe 2001, 7 gol in 11 partite di Eredivisie, il giocatore natio del Burkina Faso è uno dei più interessanti gioiellini di casa Ajax. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

Secondo ‘La Nazione’, il club toscano sarebbe molto interessato all’attaccante burkinabe, sotto contratto fino al 2022. Giocatore fisico e rapido, identificato come il giusto partner per Vlahovic. Il possibile costo dell’operazione sarebbe attorno ai 15 milioni di euro. La Fiorentina deve però fare alla svelta, per evitare che il prezzo aumenti e cresca anche la concorrenza.