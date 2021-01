Le ultime news Serie A riguardano i risultati della 17esima giornata. Da Milan e Juventus a Inter e Udinese: la classifica senza Var

In attesa del monday night tra Spezia e Sampdoria, torna l’appuntamento con la classifica senza Var, la rubrica ideata da Calciomercato.it che mette a confronto la graduatoria ufficiale della Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni arbitrali cambiate grazie alla video assistenza. Nella diciassettesima giornata di campionato ci sono stati tanti episodi che hanno costretto i direttori di gara a cambiare la decisione sul campo dopo l’On Field Review. Per restare aggiornato con tutte le news legate a mondo del calcio CLICCA QUI. Nell’anticipo di sabato, Maresca prima concede un rigore al Milan per il fallo di Belotti su Diaz, poi ne toglie uno al Torino giudicando non falloso il contatto tra Tonali e Verdi. Discorso simile sia in Udinese-Napoli, con Pasqua che non aveva ravvisato il fallo di Bonifazi su Lozano; che in Fiorentina-Cagliari, dove Giacomelli cancella il penalty per l’intervento di Oliva su Vlahovic. Infine nel posticipo tra Juventus e Sassuolo, Massa ricorre al monitor a bordocampo per sanzionare con l’espulsione l’entrata di Obiang su Chiesa.

Serie A, diciassettesimo turno: risultati e classifica senza Var

Benevento-Atalanta 1-4

Genoa-Bologna 2-0

Milan-Torino 1-1

Roma-Inter 2-2

Parma-Lazio 0-2

Udinese-Napoli 1-1

Verona-Crotone 2-1

Fiorentina-Cagliari 2-0

Juventus-Sassuolo 3-1

Spezia-Sampdoria stasera

CLASSIFICA REALE: Milan punti 40, Inter 37, Roma 34, Juventus* 33, Napoli* 31, Atalanta* 31, Sassuolo 29, Lazio 28, Verona 27, Benevento 21, Sampdoria* 20, Fiorentina 18, Bologna 17, Udinese* 16, Spezia* 14, Cagliari 14, Genoa 14, Torino 12, Parma 12, Crotone 9.

*Una partita in meno

CLASSIFICA SENZA VAR: Milan punti 40, Juventus* 37, Inter 36, Roma 34, Atalanta* 33, Sassuolo 29, Napoli* 29, Verona 27, Lazio 23, Fiorentina 20, Sampdoria* 19, Benevento 19, Bologna 19, Torino 16, Spezia* 15, Udinese* 15, Genoa 14, Cagliari 13, Parma 11, Crotone 8.

*Una partita in meno